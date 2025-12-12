Detienen a "hombre gato" en barrio Las Américas

El sospechoso, de 34 años, fue detenido por personal del GRIM luego de ser visto desplazándose por los techos y saltando al patio de una vivienda.

Un hombre de 34 años fue detenido este jueves por la noche en el barrio Las Américas, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre la presencia de un individuo que se desplazaba por los techos de varias viviendas, en inmediaciones de calle 2.

Según informaron fuentes policiales, personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), que realizaba tareas de patrullaje preventivo, acudió al lugar y entrevistó a un vecino. El hombre relató que, al llegar a su domicilio, observó cómo un sujeto saltaba hacia el patio de la vivienda lindante.

A partir de esa información, los efectivos realizaron un rastrillaje y lograron aprehender al sospechoso —identificado como O.C.A., de 34 años— en el patio trasero de una de las casas.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Seccional Quinta, donde quedó alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.