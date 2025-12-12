En Máximo Abásolo cayó un prófugo de la Justicia

Ocurrió durante un operativo preventivo realizado por personal de la Comisaría Séptima. El sujeto intentó ingresar a una vivienda ubicada en sectores de asentamientos ilegales.

Durante la noche del jueves, alrededor de las 23:25, efectivos de la Comisaría Seccional Séptima que realizaban tareas preventivas en la zona de Máximo Abásolo identificaron a un hombre que caminaba por la vía pública en dirección a las canchas del barrio.

Según informaron fuentes policiales, el individuo intentó ingresar a una vivienda ubicada en sectores de asentamientos ilegales cuando advirtió la presencia de los uniformados, por lo que fue rápidamente interceptado.

Al verificar sus datos personales, el personal policial constató que el hombre registraba un pedido de captura vigente ordenado por el juez penal Jorge Odorisio. Ante esta situación, quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia.