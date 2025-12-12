Cómo es el cronograma de cortes de agua este fin de semana

La SCPL anunció interrupciones de 24 horas en distintas zonas de la ciudad para recuperar las reservas de Puesto La Mata.

Este viernes 12 de diciembre, desde las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpe el suministro de agua potable en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia. En tanto, mañana sábado 13 de diciembre, también desde las 18 y por 24 horas, el corte afectará a las zonas Sur y Central.

Desde el Departamento de Saneamiento indicaron que estas interrupciones programadas son necesarias para recuperar las reservas de Puesto La Mata, que se ven particularmente exigidas durante la temporada estival.

Ante las consultas sobre por qué los cortes se aplican en verano y no en invierno, explicaron que el caudal del Sistema Acueductos se mantiene estable durante todo el año, excepto ante situaciones extraordinarias como turbiedad en el lago o fallas técnicas. Lo que sí cambia es el nivel de consumo: durante los meses de calor, la demanda aumenta y supera la capacidad del sistema, lo que obliga a programar cortes para equilibrar las reservas. En invierno, en cambio, el consumo disminuye y permite sostener el suministro sin interrupciones.

Finalmente, desde la entidad remarcaron la importancia del uso racional del recurso: “El uso responsable del agua no es una opción, es una necesidad. Cuidemos cada gota”, advirtieron.