La SCPL informó que el servicio comienza a normalizarse desde las 18, tras finalizar antes de lo previsto los trabajos de mantenimiento en la Estación de Bombeo de Valle Hermoso.

Se restablece el suministro de agua en la Zona Sur y Central

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) comunicó que este jueves 4 de diciembre, desde las 18:00, queda normalizado el suministro de agua en la Zona Sur y Central de Comodoro Rivadavia.

La restitución del servicio se adelanta en seis horas luego de completarse con éxito las tareas programadas de mantenimiento en la Estación de Bombeo de Valle Hermoso.

Desde el área de Saneamiento pidieron a los vecinos realizar un uso racional del agua para permitir la recuperación gradual de los niveles de reserva y asegurar la estabilidad del sistema.