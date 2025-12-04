La ropa del CPL se destina a diversas áreas de trabajo

Las más de 3.000 piezas elaboradas durante 2025 representan un impacto directo en instituciones barriales, educativas y municipales que diariamente prestan servicio a la comunidad.

En el marco del fortalecimiento de los oficios locales y el acompañamiento a instituciones de la ciudad, este jueves en el CEPTur el Municipio entregó indumentaria confeccionada en el Centro de Producción Laboral (CPL), destinada a distintas áreas municipales, Centros de Promoción Barrial y organizaciones sociales.

A lo largo del presente año, el CPL concretó una importante producción textil que alcanza las 3.282 piezas confeccionadas, resultado del trabajo sostenido de los equipos de capacitación y de las personas que participan del taller. De esta forma, no solo se consolida como un espacio productivo, sino también como un pilar en la formación de oficios.

EL MAYOR CAPITAL

Durante la actividad, el secretario de Gobierno Sergio Bohe, destacó que “el aporte busca honrar el compromiso que tenemos con nuestro principal capital, que es el capital humano, que son los trabajadores de la salud municipal y los trabajadores de mayordomía”.

“El CPL busca recuperar, con la visión productiva, la generación de oficios y dar una respuesta a una demanda clara que tenía el Municipio, de que a futuro este tipo de prendas de trabajo lo hagan manos comodorenses en sectores productivos vinculados al Municipio a través del sistema cooperativo que ha dado muchas respuestas, permitiendo que las familias puedan tener un ingreso extra”, subrayó Bohe.

En este marco, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, agradeció por la colaboración y la entrega de indumentaria, indicando que “el municipio en la actualidad está muy presente en todos los barrios y en todas las actividades, por lo que necesitamos darle visibilidad y buena presencia ya que se trabaja mucho en el territorio. Esta interrelación entre todas las áreas del Municipio hace que las cosas puedan salir mucho mejor y que muchas familias puedan tener un sustento a través de estas actividades”.

UN ESTADO EFICIENTE EN LA GESTION DE RECURSOS

El responsable de Economía Social, Ricardo Fueyo, hizo hincapié en el trabajo realizado al indicar que “esto se trata de la consolidación de un proyecto de confección que se originó a partir de voluntades dispersas e iniciativas de capacitación, escalando rápidamente hasta involucrar a más de 300 mujeres capacitadas durante este año”.

“Este esfuerzo productivo no solo generó ropa de buena calidad para el municipio, sino que también sirvió para el rescate de movimientos sociales a nivel nacional, ofreciéndoles apoyo a nivel local”, señaló el funcionario, acotando que “la iniciativa busca mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y demostrar que el Estado puede ser eficiente al gestionar recursos de manera ágil y competitiva”.

Por su parte, la directora del Centro de Producción Laboral, Leila Bayón, recordó que “el taller emplea a 16 operarias, mujeres líderes de familia provenientes de capacitaciones y movimientos sociales” y aseguró que “el trabajo es de ‘alta calidad’ y no tiene nada que envidiar a otras marcas”.

Asimismo, puntualizó que “estamos muy contentos porque terminamos con los ambos de salud y de veterinaria y continuaremos con la ropa de trabajo que contempla la confección de pantalones cargo y chombas de piqué”.

AÑOS DE CRECIMIENTO Y COMPROMISO

Con el acompañamiento del Municipio y el trabajo articulado con distintas áreas, el CPL reafirma su rol social, comunitario y productivo, impulsando la economía social, ampliando la capacidad productiva local y generando nuevas oportunidades de inclusión laboral.

Durante 2025, se entregaron 50 delantales de cocineritos al CPB Los Grillitos; 170 bolsitas de pascuas, 50 almohadas de apego, 350 scrunchies y 200 cuellitos, a los CPB de Stella Maris, Diadema y Don Bosco, además de 100 pecheras para el personal de cuadrillas operativas de trabajo urbano.

Asimismo, se realizaron 20 delantales y 20 cofias para Fundación Crecer, un total 107 ambos, que tuvieron como destino las áreas de salud, el personal de mayordomía y de gobierno y 15 delantales para el área de veterinaria. En tanto, para las fechas patria se confeccionaron 1000 escarapelas y 1000 brazaletes que fueron entregados a instituciones educativas.

Cabe recordar que durante 2024 se capacitaron más de 600 personas y se confeccionaron en el taller 251 pantalones cargo y 221 remeras para personal de cuadrillas. Durante este año a las 600 personas capacitadas se sumaron más de 300 participantes, fortaleciendo oportunidades laborales y el desarrollo de habilidades textiles dentro de la comunidad.