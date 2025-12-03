La Policía interceptó a dos sujetos que intentaron huir durante un patrullaje preventivo. Uno de ellos llevaba un arma de fuego y el otro agredió al personal para entorpecer el procedimiento.

A uno lo detuvieron por ir armado y al otro por defenderlo

Dos hombres fueron detenidos este miércoles por la noche durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la Comisaría Séptima de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió alrededor de las 20:45, cuando el personal policial observó a dos sujetos que, al notar la presencia del móvil, realizaron movimientos sospechosos llevándose las manos a la cintura.

Ante la actitud evasiva, los uniformados se acercaron para identificarlos, pero ambos emprendieron la huida a pie. A unos 30 metros del lugar lograron interceptarlos con apoyo del móvil policial. Durante el palpado preventivo, los agentes detectaron que uno de los individuos, identificado como O.L., de 18 años, llevaba en su cintura un arma de fuego tipo pistola.

En ese momento, el otro sujeto, identificado como O.D.J., de 34 años, increpó y trató de agredir a un efectivo policial con golpes de puño, con la intención de obstaculizar el procedimiento.

Ambos hombres fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial del barrio San Martín, donde permanecerían detenidos hasta la audiencia de control de detención.