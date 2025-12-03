El sujeto intentó escapar al ver el patrullero y arrojó una campera donde ocultaba dos armas de fuego y varias municiones.

Iba armado y se encontró con la policía en el Ceferino

Un hombre fue detenido este martes a la noche en el barrio Ceferino Namuncurá luego de intentar escapar de un control policial y desechar una campera en cuyo interior ocultaba dos armas de fuego cargadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30, cuando personal de la Comisaría Seccional Cuarta realizaba un patrullaje preventivo por la intersección de Posta del Yatasto e Isla Leones. Según informaron fuentes policiales, los agentes observaron a un individuo que deambulaba por la zona y que, al notar la presencia del móvil, emprendió la huida hacia Isla Leones al 1002.

Los efectivos lograron interceptarlo a pocos metros y, en ese momento, el sospechoso se desprendió rápidamente de una campera negra tipo abrigo. Al levantar la prenda, los policías advirtieron que sobresalían dos armas de fuego.

Tras su identificación y un palpado preventivo, se secuestró una pistola calibre 9 mm sin marca visible y con número de serie limado, que tenía un cargador con cinco cartuchos. También se incautó un revólver marca RG-24 calibre .22 largo con seis balas en el tambor, además de un contenedor con 28 municiones calibre .22.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial del barrio Quirno Costa, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.