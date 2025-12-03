Banda armada ingresa a la concesionaria Volkswagen de Trelew

El hecho sucedió este miércoles a la mañana. Tres sujetos ingresaron con aparente intención de robo a la concesionaria Volkswagen de Trelew, ubicada en el acceso a Salvador Allende. Según publica El Chubut, uno de los sujetos estaría armado. Al notar la presencia de la Policía, desistieron de su intención y se dieron a la fuga. La Policía empezó entonces un operativo cerrojo en el lugar para dar con su paradero.

Según informó el subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, no hirieron a nadie ni lograron robar nada.

"Estamos abordando la situación. Vamos a ver qué resultados obtenemos del operativo cerrojo respecto a la búsqueda de estos sujetos", afirmó Zabala.

"Fue todo muy rápido, ingresaron con fines de robo, al notar la presencia policial, abortaron la situación", afirmó el subjefe. Personal de la Brigada y Criminalística trabajaban en el lugar.

Por su parte el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, informó que "solo uno estaría armado, con un arma de puño", asegurando que "no llegaron a la bóveda".

"Solo había personal administrativo, no había clientes y no sufrieron violencia física", confirmó el funcionario, mencionado que hay cámaras de seguridad y estaban trabajando con el registro fílmico.

Los primeros datos que circularon hablaban de que los delincuentes estaban encapuchados, pero el ministro negó esto y dijo que utilizaban "gorras". También informó que tras el robo frustrado, los sujetos se retiraron en un vehículo. "El hecho duró seis segundos", informó.