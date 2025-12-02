Prófugo de la Justicia trasladaba un tanque de agua

Lo detuvieron esta madrugada en inmediaciones de Pastor Schneider y 12 de Octubre. No pudo justificar la procedencia del tanque que llevaba junto con otro sujeto.

En la madrugada de este martes, alrededor de las 02:50, personal policial de la Comisaría Seccional Segunda que realizaba controles en la esquina de las calles Pastor Schneider y 12 de Octubre observó a dos hombres trasladando un tanque de agua.

Ante la situación, los efectivos procedieron a identificar a ambos sujetos. Al verificar sus datos en el sistema, constataron que uno de ellos tenía un pedido de captura y rebeldía vigente desde el 11 de noviembre de 2025, dispuesto por la jueza penal Lilian Bórquez.

Asimismo, ninguno de los dos hombres pudo justificar la procedencia del tanque de agua que llevaban, por lo que los policías dispusieron su secuestro preventivo para avanzar con las actuaciones correspondientes.