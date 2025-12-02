Con una barreta, quiso entrar a una carnicería

Los policías lo sorprendieron en la puerta de “Lala’s”, en EE.UU y Lisandro de la Torre. El hombre no logró sustraer ningún elemento.

Este martes por la tarde, alrededor de las 16:50, personal policial de la Comisaría Seccional Cuarta que realizaba tareas de patrullaje observó a un hombre manipulando la puerta de ingreso de la carnicería “Lala’s”, ubicada en la esquina de las avenidas Estados Unidos y Lisandro de la Torre. El sujeto utilizaba un trozo de hierro tipo barreta para intentar forzar el acceso.

Al advertir la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue alcanzado y aprehendido en inmediaciones de Ángel Velaz 1280.

Minutos después, los efectivos lograron contactar al propietario del comercio, quien adelantó que radicará la denuncia penal correspondiente. Según se informó, no se constató la sustracción de ningún elemento.

El detenido, identificado como M.F.D., fue trasladado a la comisaría del barrio Quirno Costa, donde permanecería alojado hasta la audiencia de control de detención.