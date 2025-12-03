Desde una moto les disparó a un grupo de menores en calle Huergo

Un joven motociclista fue detenido este martes por la noche en Comodoro Rivadavia, acusado de efectuar disparos contra un grupo de menores de entre 11 y 14 años que se encontraban sobre la calle Huergo. El incidente fue alertado alrededor de las 21:55 por personal policial ubicado en Florida y Sarmiento, quienes reportaron detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a testigos que señalaron que un hombre a bordo de una motocicleta había realizado varios disparos hacia los chicos. Con la descripción aportada, los móviles iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones y localizaron a un sospechoso con características similares en 13 de Diciembre y Misiones.

Al advertir la presencia policial, el motociclista intentó escapar. La persecución culminó en la calle Alberto Azzi al 1400, donde el conductor perdió el control del rodado y continuó la huida a pie, siendo finalmente interceptado por los efectivos. Durante la aprehensión, cayó de entre sus prendas una pistola marca Taurus, que tenía un cartucho percutado en la recámara y no contaba con municiones en el cargador. Además, se le halló un proyectil calibre 9 mm entre sus pertenencias.

En el lugar de la detención se secuestró el arma, municiones y una motocicleta Honda de color rojo. En tanto, sobre la calle Huergo se levantaron once vainas servidas calibre 9 mm y un proyectil percutado.

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar las circunstancias del hecho y si hubo otros involucrados. Por el momento, no se reportaron menores heridos.