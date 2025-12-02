TRANSPA S.A. realizará este miércoles tareas de mantenimiento que obligarán a interrumpir el suministro eléctrico entre las 9 y las 13 en distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

Corte de energía afectará a siete barrios de la zona norte

A pedido de la empresa transportista de energía TRANSPA S.A., este miércoles 3 de diciembre se llevará a cabo un corte programado de suministro eléctrico en siete barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

La interrupción se realizará entre las 9:00 y las 13:00, y afectará a los barrios Rodríguez Peña, Castelli Oeste, Güemes, Sarmiento, Laprida, Manantial Rosales y Bella Vista Norte.

Según informó el Departamento de Servicio Eléctrico de la SCPL, el corte responde a tareas de mantenimiento en las instalaciones que abastecen a esos sectores.

Las autoridades aclararon que la realización del operativo queda supeditada a que se presenten condiciones climáticas favorables.