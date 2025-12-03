Fue este martes por la noche, cuando personal policial sorprendió a dos jóvenes huyendo con un cuatriciclo y varios elementos que no les pertenecían.

Quisieron ingresar a robar en una vivienda de Alvear y San Martín

Este martes, alrededor de las 21:10, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda detuvieron a dos hombres que intentaban robar en una vivienda ubicada en las calles San Martín y Alvear, en el barrio Pietrobelli.

Según informaron fuentes policiales, el Centro de Monitoreo Urbano alertó vía radial que dos individuos estaban ingresando al domicilio. Ante la denuncia, un móvil que realizaba recorridas preventivas se dirigió al lugar y, al llegar, observó a un hombre trasladando un cuatriciclo por calle Alvear en dirección al cerro. El sujeto vestía ropa coincidente con la descripta por los operadores del monitoreo, por lo que fue aprehendido de inmediato.

Mientras los uniformados inspeccionaban el exterior del inmueble, en calle Sarmiento al 1451 divisaron a otro hombre que intentaba escapar cargando varios elementos. El individuo también fue detenido.

En el lugar se secuestraron un cuatriciclo, dos televisores LCD, herramientas y diversos objetos presuntamente sustraídos de la vivienda.

Los detenidos, identificados como Z.M.N. (21 años) y O.D.J. (27 años), fueron trasladados a la dependencia policial, donde permanecen alojados a la espera de la audiencia de control de detención.