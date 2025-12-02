Agua: el nuevo corte será por 30 horas

La SCPL ratificó que este martes y miércoles se interrumpirá el suministro en distintos sectores de la ciudad.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) confirmó que se realizará un corte programado de agua en Comodoro Rivadavia para ejecutar trabajos de mantenimiento y recuperar reservas en el sistema de Puesto La Mata.

El corte comienza este martes 2 de diciembre, desde las 18 horas, y se extenderá por 30 horas en Zona Norte. Mañana, miércoles 3 de diciembre, también desde las 18 horas y por el mismo lapso, la interrupción del servicio alcanzará a la Zona Sur y Zona Central.

Según detalló la Cooperativa, la extensión del corte es necesaria para llevar adelante tareas de mantenimiento en la Estación de Bombeo Valle Hermoso, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio.

Además, explicaron por qué los cortes programados suelen realizarse en verano y no en invierno. Indicaron que el caudal del Sistema Acueductos se mantiene estable durante todo el año, excepto ante eventos extraordinarios —como turbiedad en el lago o averías—, pero lo que varía notablemente es el consumo.

“El incremento del consumo en verano supera la capacidad del sistema y obliga a programar cortes para equilibrar las reservas. En invierno, la menor demanda permite sostener el suministro normal”, señalaron desde la SCPL.

Finalmente, reiteraron la importancia del uso responsable del recurso: “El uso responsable del agua no es una opción, es una necesidad. Cuidemos cada gota”.