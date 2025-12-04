Detenido por apuñalar a un vecino en plena calle en barrio Moure

Un patrullaje rutinario permitió frenar una agresión con arma blanca este miércoles por la noche. La víctima, herida debajo de la axila, logró pedir ayuda y el agresor fue detenido a pocos metros.

Personal de la Comisaría Quinta intervino este miércoles a las 20:40 en una violenta situación registrada en calle Marinero López, en el barrio Moure. Mientras realizaban un recorrido preventivo, los efectivos observaron una riña entre dos hombres adultos, donde uno de ellos —la víctima— intentaba llegar a su domicilio mientras era perseguido por el agresor.

Ante la escena, los uniformados actuaron de inmediato y lograron aprehender al atacante, evitando que continuara la agresión. La víctima presentaba una herida punzocortante debajo de la axila izquierda, aunque se encontraba consciente al momento de ser asistida.

Según relató el herido, todo comenzó dentro de su vivienda, donde ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Allí se inició una discusión que luego continuó en la vía pública, instancia en la que el aprehendido le habría propinado una puñalada.

El agresor fue trasladado a la dependencia policial y permanecerá detenido hasta la audiencia de control de detención. La víctima fue atendida de manera inmediata para evaluar la gravedad de la lesión.