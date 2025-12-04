PAMI dejó sin obra social a un joven con un tumor cerebral

Fue el mismo día que cumplió 21 años. Su familia debe afrontar más de 800 mil pesos mensuales en medicamentos esenciales.

Ely Schlebusch, madre de Axel, denunció que PAMI le quitó la cobertura médica a su hijo a pesar de contar con certificado de discapacidad vigente. Según relató, el inconveniente surgió el pasado 12 de noviembre, fecha en la que el joven cumplió 21 años, y desde entonces la obra social no volvió a reconocerle la prestación.

“Axel no puede quedarse sin obra social. PAMI nos dijo que volvamos a presentar todos los papeles, pero ya pasaron 21 días y no tenemos respuestas”, expresó Schlebusch en diálogo con FM La Petrolera 89.3.

El joven fue diagnosticado con un tumor cerebral en 2018 y desde entonces atravesó tres intervenciones quirúrgicas. Además, debe viajar a Buenos Aires cada cuatro meses para realizarse controles, algo que depende de la cobertura médica.

“Toma muchos medicamentos porque quedó con secuelas. Uno de ellos cuesta 500 mil pesos el frasco y le dura solo 30 días”, explicó su madre, quien remarcó que la falta de acceso a ese tratamiento implica un riesgo grave para su salud. “Si no toma ese medicamento le puede agarrar un edema cerebral”, señaló.

La situación se agrava por el elevado costo total de las terapias. “Entre todos los medicamentos que toma Axel hay más de 800 mil pesos mensuales. Si él no toma el anticonvulsivo le puede agarrar una convulsión fuerte que lo debilita un montón”, agregó.

Ante la falta de respuestas oficiales, la familia solicita colaboración para cubrir los tratamientos mientras esperan la restitución de la obra social. Quienes puedan ayudar pueden comunicarse con Ely Schlebusch al 297-5025244.