Recuperan armas sustraídas en una chacra de zona rural

Personal de la Comisaria Séptima de Rio Gallegos recuperó este 14 armas de fuego que habían sido sustraídas en un establecimiento rural cercano a esa localidad.

Aunque el informe emitido por la División de Comunicaciones de la Policía de Santa Cruz no precisa dónde fueron halladas las armas, los medios informativos de la capital santacruceña señalan este miércoles que las mismas se encontraban en un sitio cercano del acceso al predio, envueltas en un paquete, lo que hace presumir que quien o quienes la tenían en su poder optaron por deshacerse de las mismas.

El comunicado de la fuerza de seguridad da cuenta de que el robo se produjo en la chacra “Heredia”, ubicada en el kilómetro 5 de la Ruta Provincial Nº 53 y que luego de darse intervención a la justicia, a las 10:30 de hoy efectivos de la División Investigaciones Zona Sur informaron que una persona de 59 años manifestó que al ingresar al citado predio observó un bulto envuelto en papel film y cartón, cuyo contenido presumía relacionado con el material robado recientemente.

Tras esa comunicación, personal de la Comisaría Séptima se dirigió de inmediato al lugar, donde se implementaron las diligencias correspondientes. En forma conjunta con técnicos de la División Gabinete Criminalística, se verificó el paquete, constatándose en su interior la presencia de múltiples armas de fuego y municiones.

El trabajo pericial incluyó documentación fotográfica, recolección de indicios y aseguramiento de los elementos para garantizar su integridad como evidencia.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 14 armas de fuego entre carabinas, rifles, escopetas y pistolas, todas con distintos calibres y mecanismos de funcionamiento. Asimismo, se incautó un bolso de cuero que contenía más de 640 municiones, correspondientes a diversos calibres.

Todo el material recuperado fue colocado bajo resguardo preventivo en la dependencia policial hasta que el Juzgado de Instrucción Nº 1 disponga su destino final.