Están dadas las condiciones para inversiones y reactivación petrolera

El dirigente también destacó el trabajo sostenido que vienen realizando los trabajadores y el sindicato para sostener la actividad tras la salida de YPF de los yacimientos convencionales, añadiendo que ese proceso permitió estabilizar la operación en los campos y generar condiciones más favorables para la reactivación.

“Los trabajadores ya han dado todo y es gracias a ellos que la provincia todavía sostiene actividad hidrocarburífera. Ahora es momento de que las otras partes (las compañías que se hicieron cargo de las áreas) se comprometan un poco más y dejemos atrás la desinversión, las promesas vacías, y empecemos a aumentar la producción en serio”, puntualizó.

Tras ello reportó que “ya estamos terminando marzo y es momento de concretar lo que se acordó a fines del año pasado y principio de este. Las condiciones en los pozos mejoraron mucho gracias a nuestro esfuerzo y hoy las empresas tienen un panorama claro para avanzar”.

Recordó además que “el Gobierno Nacional ya tomó medidas en ese sentido, generando mejores condiciones para la actividad, como el Decreto 59/2026 de enero, que redujo las retenciones al petróleo convencional para mejorar la competitividad de los yacimientos maduros”. “Faltaría que la provincia acompañe con algunas medidas más y confiamos en eso. Todo lo que pueda aportar suma, pero lo más importante, que era generar las condiciones para reactivar la actividad, lo hicieron los trabajadores junto con el gremio”, afirmó.

En otro pasaje de sus declaraciones comentó que “se incorporaron parámetros operativos más exigentes en la gestión de campo, con foco en la reducción de tiempos no productivos, la optimización de maniobras de intervención -incluyendo tareas de pulling y workover-, la mejora en la secuencia de operaciones sobre los pozos y el aumento en la tasa de utilización efectiva de los equipos”.

“Estos ajustes –sostuvo- permitieron estabilizar la producción en áreas maduras con alta declinación y consolidar una base técnica que hoy habilita la reactivación de equipos y la expansión de la actividad” resaltando que consecuentemente están dadas las condiciones para que las nuevas operadoras realicen las inversiones prometidas y reactiven la producción hidrocarburífera.

Fuente: La Gaceta Truncadense