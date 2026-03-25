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Inauguraron polideportivo de Escuela Agropecuaria

En el marco del 104º aniversario de la localidad de Gobernador Gregores, el lunes quedó formalmente inaugurado el polideportivo de la Escuela Agropecuaria ªHeroínas de Malvinas”.

El acto se realizó el lunes y contó con la presencia de la presidenta del Consejo de Educación (CPE), Iris Rasgido quien represento al gobernador Claudio Vidal y, junto a la intendenta Karina Bosso y otras autoridades, procedió realizar el simbólico corte de cintas.

Rasgido señaló que se trata de una obra que había comenzado a ejecutarse en 2021 y presentada en 2023 (por la anterior gestión provincial), sin condiciones reales de uso, ya que no contaba con calefacción ni habilitación adecuada.

En la actualidad, el gimnasio fue finalizado y puesto en funcionamiento, quedando a disposición de los estudiantes, la comunidad educativa y los vecinos de la localidad.

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La titular del CPE tambièn remarcó que la concreción de esta obra fue posible gracias a un trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el municipio y distintos sectores de la comunidad, lo que permitió recuperar un espacio fundamental para el desarrollo de actividades educativas y deportivas.

Asimismo, sostuvo que este tipo de acciones forman parte de una política clara de gestión, en la que se prioriza finalizar obras inconclusas y garantizar condiciones óptimas en los edificios escolares. En ese sentido, subrayó que cada intervención responde a la necesidad de generar espacios adecuados para los estudiantes y toda la comunidad educativa.

Fuente: Prensa CPE

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