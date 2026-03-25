Se movilizan gremios de estatales y anuncian paros

Varias organizaciones gremiales que conforman el Frente Sindical de Santa Cruz iniciarán mañana jueves nuevas medidas de fuerza y además protagonizarán una marcha de protesta en Rio Gallegos.

El principal gremio docente, ADOSAC, impulsa un paro de 48 horas, con eje en tres reclamos principales: la apertura urgente de paritarias salariales, la garantía de estabilidad laboral y el rechazo a modificaciones en el régimen jubilatorio.

Voceros de la comisión directiva central señalaron que la situación es crítica y se exigen respuestas inmediatas. "Paritarias salariales ya, ningún docente sin trabajo y no a la modificación del régimen jubilatorio", sintetizan como ejes centrales de la convocatoria.

ATE también definió un paro de 48 horas y movilización, con concentración en su sede de calle Alfonsín. El gremio pone el foco en el rechazo a políticas de ajuste y exige la apertura urgente de paritarias tanto provinciales como municipales.

Entre sus principales consignas se destacan “no al congelamiento salarial", "no a la jubilación anticipada" y "apertura urgente de paritarias".

Además, suma su defensa a organismos estratégicos, como caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y el Hospital SAMIC de El Calafate.

Judiciales de toda la provincia, llevan adelante el paro mas extenso que se inició este miércoles por 72 horas y la Asociciacion gremial que los nuclea plantea una postura firme frente al contexto. "Pretenden ajustar sobre nuestros salarios y poner en riesgo nuestro régimen jubilatorio", señalaron susvoceros.

En paralelo, el SOEM de Rìo Gallegos (municipales) confirmó retención de servicios y retiro de los lugares de trabajo para sumarse a la movilización. Desde este sector también acompañan el rechazo al ajuste y la defensa de condiciones laborales.

Por último, el sector vial definiría su postura en asamblea, aunque se espera que acompañe las medidas.

Todos marcharán mañana jueves por la mañana hasta la Legislatura donde está prevista una sesión ordinaria, en la cual volverá a plantearse el proyecto del Poder Ejecutivo relacionado con la Emergencia Económica y Financiera.

En este contexto pudo saberse que el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, aseguró que la Ley de Emergencia es necesaria "para facilitar el financiamiento de la provincia y poder llevarle una mejora a los bolsillos de los trabajadores, sentándonos a discutir salarios con la administración pública, lo más pronto posible",.

Fuente: Nuevo Dìa