6 de cada 10 argentinos no se podrán tomar vacaciones

Según un informe, la tendencia comenzó en 2018, con la crisis generada por el gobierno de Macri y el auge del pluriempleo.

Un nuevo estudio de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) reveló un dato preocupante: el 57% de los argentinos no planea tomarse vacaciones este año, y la razón principal es la crisis económica.

El informe, elaborado por el Programa de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Turismo y Hospitalidad, muestra un incremento de cinco puntos respecto del año anterior y refleja que la situación económica de las familias se vuelve cada vez más difícil, pese al optimismo expresado por el Gobierno tras el reciente fin de semana largo.

En diálogo con la 750, el jefe de Prensa de la UAI, Daniel Vázquez, aseguró que esta tendencia se sostiene con los años y comenzó en el 2018, coincidentemente con la crisis generada por el gobierno de Mauricio Macri y el auge del pluriempleo.

“Venimos realizando este estudio desde el 2018 en la Facultad de Turismo y Hospitalidad en la UAI donde vamos viendo las necesidades, preferencias y limitantes que tienen los argentinos a la hora de tomarse unos días para descansar mental y físicamente”, explicó Vázquez.

“Lo que analizamos es que es un número que se mantiene en los años. Desde el 2018 nos encontramos que el 60% promedio siempre que no se va de vacaciones es por problemas económicos. También se acrecienta por aquellos que no se toman vacaciones por un tema laboral, ya sea porque cambiaron de trabajo, o en ese momento no pueden tomarlas allí o porque deciden no hacerlo. Pero el número que refleja este acto es que aumentó un siete por ciento aquellos que no se van a ir”, señaló.

Por último, resaltó con qué medios viajan los que sí pueden tomarse el receso estival correspondiente a su año laboral.

“El 40% de los que se van de vacaciones lo hacen con ahorros. Después hay un 20% que lo hace con los ingresos del mes, otro 20% un poco de todo. Otra cosa es el aumento del uso de la tarjeta de crédito año tras año a la hora de financiar sus vacaciones. Y algo que venía aumentando pero ahora bajó, que es los préstamos: el año pasado fue un 10% y este año un 8%”, concluyó.