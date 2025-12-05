Cortan suministro de agua entre viernes y domingo

El servicio será interrumpido entre este viernes y sábado en distintos sectores de la ciudad para normalizar los niveles de almacenamiento en el sistema de Puesto La Mata.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) ratificó un nuevo corte programado de agua potable en Comodoro Rivadavia con el objetivo de recuperar las reservas en el sistema de Puesto La Mata.

Según el cronograma, el suministro será interrumpido este viernes 5 de diciembre, desde las 18 horas y por un lapso de 24 horas, en la Zona Norte. En tanto, mañana sábado 6 de diciembre, también desde las 18 y por igual período, el corte afectará a la Zona Sur y la Zona Central.

Desde el área de Saneamiento explicaron que estos cortes se deben al incremento del consumo durante la temporada estival. “El sistema de acueductos mantiene el mismo caudal durante todo el año, salvo situaciones extraordinarias como turbiedad o fallas técnicas. Lo que cambia es la demanda”, señalaron.

Mientras que en invierno el uso promedio permite sostener el abastecimiento normal, en verano el consumo supera la capacidad del sistema, por lo que es necesario programar restricciones para equilibrar las reservas y garantizar la continuidad del servicio.

Finalmente, la SCPL recordó la importancia de hacer un uso racional del recurso: “El uso responsable del agua no es una opción, es una necesidad. Cuidemos cada gota”.