Hace una década atacó a su expareja; ahora su víctima fue otro familiar

Carlos Aybar fue arrestado por apuñalar a la pareja de su exsuegra en el barrio Pietrobelli. Tras recuperar la libertad, allegados a las víctimas advirtieron sobre antecedentes de extrema violencia y expresaron temor por posibles nuevas agresiones.

Carlos Gabriel Aybar fue detenido durante la madrugada del miércoles 10 de diciembre por un violento ataque con arma blanca ocurrido en el barrio Pietrobelli, pero al mediodía del jueves recuperó la libertad tras la audiencia de control de detención. La situación generó una profunda preocupación entre los familiares de las víctimas, quienes reclamaron la urgente intervención de la Justicia ante el historial de violencia del acusado.

Según relataron allegados a la familia afectada en diálogo con Crónica, Aybar —de 39 años— cuenta con antecedentes de extrema gravedad. En diciembre de 2015 protagonizó un hecho sangriento en la zona alta del Pietrobelli, cuando atacó con una decena de puñaladas a quien entonces era su pareja, A. G., madre de dos hijos pequeños. De acuerdo con el informe policial de aquel momento, además de las lesiones con arma blanca, el agresor arrastró a la mujer durante varias cuadras desde la parte alta hacia la zona baja del barrio.

Las heridas fueron de tal magnitud que la víctima no podía pronunciar palabras, ya que su rostro había quedado severamente desfigurado por la violencia del ataque. En ese entonces, Aybar tenía 28 años y permaneció bajo prisión preventiva, que posteriormente fue sustituida por prisión domiciliaria. Previamente, ya registraba denuncias por parte de integrantes del entorno familiar de la víctima.

Diez años después, el nombre de Aybar volvió a aparecer ligado a un nuevo episodio de violencia. Según indicaron familiares, A. G. es actualmente madre de cinco niños y existe una prohibición de acercamiento vigente hacia ella y sus hijos. Sin embargo, este martes, cuando la madre de A. G. llevaba a sus nietos al jardín de infantes, habría sido increpada y amenazada por Aybar en la vía pública.

Horas más tarde, siempre según el testimonio de una familiar directa, el acusado habría aguardado oculto en la oscuridad y atacado con un cuchillo al esposo de la madre de A. G., provocándole un corte en el cuello y otro en la frente, cerca de la sien. La víctima debió recibir atención médica y en el lugar intervino personal policial, que procedió a la detención del agresor.

Fuentes policiales confirmaron que Aybar fue aprehendido por efectivos de la Comisaría Seccional Segunda por el delito de lesiones con arma blanca. Tras la audiencia de control de detención, en la que la aprehensión fue declarada legal, el acusado recuperó la libertad desde la Oficina Judicial.

“Estamos con el corazón en la boca. En cualquier momento mata a alguien de la familia. No hay Justicia: lo dejan en libertad por una tentativa de homicidio. ¿Esperan a que asesine a alguien para dejarlo preso donde corresponde?”, expresó un familiar directo de las víctimas, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad. El pedido es claro: una intervención urgente que evite nuevas situaciones de violencia y posibles consecuencias irreparables.