Tras el desprendimiento, el puente de Km 4 no presentaría riesgos

El municipio informó sobre un desprendimiento registrado este viernes en el puente ubicado en Km 4, el cual se encuentra bajo permanente monitoreo y no presenta riesgos estructurales.

“Se puede mantener una circulación normal por el sector, aunque estamos constantemente, supervisándolo”, aseguró el secretario de Infraestructura municipal, Fernando Ostoich.

El funcionario explicó que el hecho fue detectado y evaluado este viernes por los equipos técnicos municipales y sostuvo que “aparentemente se trata de un desprendimiento menor, producto de alguna pérdida de agua en el sector, y no habría peligro para la condición estructural”.

Asimismo, recordó que en el marco del proceso de licitación del puente modular sobre la Ruta Nacional Nº 3, Vialidad Nacional solicitó al Municipio un relevamiento de distintos sectores de la traza.

“Desde el Municipio elevamos los relevamientos correspondientes y también la inquietud sobre el puente, particularmente respecto de algunas fisuras visibles”, indicó.

Tras la inspección realizada por técnicos de Vialidad Nacional, se determinó que dichas fisuras “son superficiales y responden a contracciones térmicas, descartando afectaciones estructurales de gravedad, expresó Ostoich.

Finalmente, el funcionario confirmó que la situación ya fue informada a Vialidad Nacional y reiteró que “aparentemente no habría ningún inconveniente estructural de gravedad. De todas maneras, vamos a recomponer el talud, a medida que vaya oreando y estaremos en contacto permanente con Vialidad Nacional para que se garantice la estabilidad estructural del puente que cruza en Km 4”.

Foto: El Cronista CR