Rovella se hará cargo del yacimiento Manantiales Behr

Lo confirmó el titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut. Aseguró que se preservarán las fuentes laborales.

Jorge Avila lamentó la partida de YPF de la cuenca del Golfo San Jorge, pero destacó la aprobación de la oferta de Rovella Energía para operar el yacimiento Manantiales Behr como una noticia positiva que garantiza la continuidad laboral y la inversión.

El dirigente sindical subrayó en tal sentido que esta partida significa un hecho doloroso con miras al futuro, ante lo que calificó este 13 de diciembre como un día "un poco triste" por la salida de YPF, señalando que “no es agradable para nadie, especialmente por los compradores que han asumido las áreas”.

Sin embargo, se mostró optimista respecto de la inversión que realizarán los nuevos operadores, lo que permitiría mantener los puestos de trabajo y vislumbrar un mejor 2026.

“Creo que empieza a ser un poco favorable la actividad que va a haber en producto de lo que van a invertir quienes compraron las áreas. Más allá de eso, será una actividad también reducida, pero que va a producir que se mantengan los puestos de laburo y que en 2026 podamos tener un año mejor”, analizó.

Luego, agregó que “muchos le van a rendir homenaje a los viejos petroleros de YPF, que son justamente la bandera nacional la que está vendiendo todas las áreas que tenemos hoy”.

Asimismo, Avila confirmó la aprobación por parte del directorio de la empresa de la oferta de Rovella para hacerse cargo del yacimiento, destacando la importancia de esta gestión que se concretó tras una intimación previa del sindicato para que se presentara el proyecto oficial. “Tienen un inversor internacional que está garantizando no solamente la compra del yacimiento, sino también los planes de inversión”, aseguró el dirigente sindical.

“Una vez que se conoció al detalle el plan de inversión que va a instrumentar Rovella en Manantiales Behr, éste fue aprobado por los compañeros delegados y comisión directiva del sindicato y estuvimos a la espera de la resolución del directorio de YPF que en el día de ayer decidió justamente aprobar la oferta”, concluyó, remarcando que “hay que hacerle sentir a YPF la historia de Comodoro” y que “irse de la Cuenca no le va a salir gratis”.