Othar: "No hay que naturalizar la crisis laboral"

En el marco del acto central por el Día Nacional del Petróleo, el intendente de Comodoro Rivadavia, encabezó un discurso con fuerte contenido crítico, poniendo el foco en las consecuencias sociales y ambientales del reciente proceso de transición petrolera y en la necesidad de no naturalizar una crisis que dejó a más de 5.000 familias sin empleo en la ciudad.

En ese contexto, el jefe de la ciudad, sostuvo: “el 13 de diciembre de hoy no es igual al del año pasado”, haciendo un fuerte hincapié en la realidad del sector y la pérdida masiva de puestos de trabajo que constituye “una herida que nos debe doler a todos y que no puede ser asumida como algo normal”.

En ese sentido, cuestionó las decisiones empresariales y políticas que derivaron en el retiro de YPF de áreas maduras, señalando: “se nos pedía no trabar el progreso, hoy el resultado es miles de familias sin trabajo, sin obra social y sin cobertura para tratamientos esenciales”.

Macharashvili sostuvo que el municipio no miró para otro lado frente a los pasivos sociales y ambientales acumulados durante décadas.

Y enfatizó: “Comodoro no puede seguir siendo una planilla Excel que se analiza desde Buenos Aires. Les decimos a las operadoras que no miren solo el barril, que miren los barrios, porque ahí está la sociedad y ahí está el pasivo social”, afirmó.

Por otra parte, intendente valoró el trabajo conjunto entre el gobierno provincial, los municipios y los gremios para lograr medidas clave como la baja de retenciones. Así remarcó: “ese esfuerzo colectivo debe traducirse en más inversión y más producción”. También destacó el inicio de la perforación de un pozo no convencional, como muestra concreta de que “cuando se trabaja en unidad, los resultados llegan”.

“En los momentos de crisis tenemos que estar todos juntos, con responsabilidad y sin desalentar a la sociedad”, sostuvo, asegurando que Comodoro “va a dar la pelea donde haya que darla para que no nos pasen por arriba”.