Petroleros se movilizaron por el futuro del no convencional

Apuestan a que ese tipo de explotación pueda fortalecer la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Trabajadores petroleros se movilizaron este viernes al equipo DLS160 por el futuro de la actividad no convencional en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Jorge Ávila, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, delineó la estrategia sindical para sostener la actividad petrolera en la región,

poniendo un énfasis particular en el desarrollo de proyectos no convencionales y la movilización en defensa de los puestos de trabajo, en un contexto marcado por la reconfiguración de la cuenca tras la salida de YPF, indicando que este pozo -con una inversión que supera los 40 millones de dólares- representa el sueño de la misma.

En un multitudinario acto al pie del equipo DLS160, en Cerro Tortuga, junto a los cuerpos orgánicos de la Institución y acompañado de su par de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Dante Llugdar, el líder sindicalista enfatizó la importancia de la movilización en defensa de la actividad petrolera, con especial foco en el potencial del mismo y los proyectos no convencionales, comparándolos con el éxito de Vaca Muerta.

Asimismo, expresó su inquietud por la nueva ley laboral, abogando por un consenso que proteja a los trabajadores y señaló la actual dificultad para establecer canales de diálogo efectivos con las operadoras. “Mi compromiso es que hoy se terminen los despidos”, determinó.

El sindicato petrolero de base organizó una movilización simbólica en vísperas del 13 de diciembre para defender la actividad convencional y, especialmente, la no convencional, centrando la atención en el segundo pozo de esas características de la operadora Pan American Energy, marco en el que Ávila destacó la importancia de este tipo de iniciativas para visibilizar el compromiso de los trabajadores y la entidad sindical con el futuro de la industria.

