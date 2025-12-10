Güenchenén se reunió con las nuevas operadoras

Dirigentes del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, encabezados por Rafael Güenchenén, celebraron el martes en su sede de Buenos Aires la primera mesa de trabajo con empresas que se hicieron cargo de áreas abandonadas por YPF.

El encuentro permitió revisar el estado de los bloques, ordenar los pasos que acelerarán la transición y establecer criterios claros para garantizar estabilidad laboral y continuidad productiva en todos los yacimientos.

Las operadoras ratificaron inversiones orientadas a recuperar yacimientos maduros, perforar nuevos pozos, modernizar infraestructura crítica y profundizar procesos de recuperación secundaria.

Al concluir el encuentro, Güenchenen remarcó que la transición no se mide sólo en términos operativos, sino también en su impacto sobre las comunidades.

“Nuestra presencia tiene un solo objetivo: asegurar que la reactivación sea un hecho y no una promesa. El abandono productivo de YPF devastó el tejido social en Las Heras, Caleta Olivia y Truncado. No hablamos de cifras, hablamos del futuro de miles de familias trabajadoras. Y nuestro mensaje a las empresas fue claro, se terminaron los tiempos muertos, necesitamos comenzar a trabajar cuanto antes”, puntualizó.

El dirigente recordó que el SIPGER ya había mantenido encuentros preliminares con varias de las compañías adjudicatarias y continuará ese trabajo en las próximas semanas.

Ahora, el gremio presentó sus demandas con un enfoque firme y técnico, pidiendo revisión detallada de los planes operativos por bloque, garantías explícitas de continuidad de todos los puestos, estabilidad para la mano de obra local y protección de los equipos durante el período de transición.

Las operadoras asumieron el compromiso de respetar estos puntos y evitar nuevas bajas mientras se consolida esta etapa inicial.

Por otra parte Güenchenen destacó que la reunión permitió acceder a información precisa sobre el estado en que se reciben las áreas y definir prioridades.

En ese contexto subrayó que “vamos a acompañar toda iniciativa que incremente producción, preserve equipos y fortalezca reservas, para eso estamos analizando con las empresas la manera de optimizar y avanzar en eficiencia, aprovechando toda oportunidad".

Finalmente dejó sentado que “pueden cambiar los nombres de las operadoras, pero los derechos de los trabajadores no se negocian. Vamos a encarar esta nueva etapa con esperanza y vocación de construcción, como lo hacemos siempre”.