Viviana Canosa escracha "el yate" de Trebucq

Cada tanto, en algunos de sus ciclos, Viviana Canosa apunta los cañones contra Esteban Trebucq. En el programa streaming "Revueltos" de la plataforma Carnaval, co-conducido con Jorge Rial, la comunicadora se refirió al presentador de La Nación+ como "doble vara" y poseedor de un yate. En una secuencia compartida en redes sociales por el mismo canal, se puede observar a Canosa contando que fue utilizada para promocionar una señal stream, que al final no fue contratada, y termino siendo ocupado ese lugar por el periodista televisivo.

Las críticas de Canosa a Trebucq tienen su trayectoria temporal. El mes pasado, en "El bulo de Viviana", también emitido en la plataforma streaming vinculada a Pablo Toviggino, la conductora volvió a estar en el centro de la polémica tras lanzar un duro comentario contra el periodista. En ese momento, la presentadora sostuvo: “A mí la reforma laboral me importa demasiado y sobre todo cuando escucho a tipos como Trebucq, el pelado Trebucq, el periodista de la ópera y el sobre”.

En la misma emisión, la conductora citó las palabras que desataron su enojo: “Dice el pelado Trebucq que hay que hacer una reforma laboral ‘para que sea más simple contratar y expulsar’”. Inmediatamente, la conductora expresó su repudio por el uso de esa palabra: “La palabra expulsar es una palabra que a mí no se me ocurriría decir cuando contratas o despedís gente”. Con su característico tono irónico, Canosa remató: “¿No será despedir, en vez de expulsar? El tipo no tiene drama con la reforma laboral porque sabe que mientras el cuatro camperas esté, a él por supuesto el correo siempre le va a llegar con el sobre correcto”.

Este duelo entre estos dos colegas no siempre fue así, todo lo contrario. En 2023, ambos periodistas tuvieron que desmentir varios rumores que se los vinculaban sentimentalmente. Muchos atribuyeron estos “radio pasillos” a estrategias promocionales de la emisora que los tenía contratados para el lanzamiento de un nuevo ciclo.