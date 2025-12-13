Intentó robarle la mochila y lo hirió con un cuchillo en pleno centro

El hecho ocurrió en 9 de Julio y San Martín. El agresor, de 22 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Un violento episodio se registró este viernes por la noche en pleno centro de Comodoro Rivadavia, cuando un joven de 22 años fue detenido tras intentar robar una mochila y herir con un arma blanca a otro hombre.

El hecho ocurrió cerca de las 22:10 en la esquina de las calles 9 de Julio y San Martín, donde personal de la Comisaría Seccional Primera intervino al advertir una pelea durante una recorrida preventiva en garitas de colectivos.

Al llegar al lugar, los efectivos separaron a los involucrados y constataron que uno de ellos presentaba una herida cortante en el antebrazo izquierdo. La víctima manifestó que el agresor había intentado sustraerle su mochila, lo que derivó en un forcejeo que culminó cuando el joven extrajo un cuchillo y lo lesionó.

Ante esta situación, el presunto agresor fue aprehendido de manera inmediata y trasladado a la dependencia policial ubicada en Güemes y Rivadavia, donde permanecía alojado a la espera de la audiencia de control de detención.