Ingresó a robar a una vivienda de Km 14

El sospechoso fue interceptado luego de que un testigo alertara a la Policía. En la mochila llevaba una consola, joysticks y alimentos.

Este sábado por la mañana, personal de la Comisaría Distrito Próspero Palazzo intervino en el barrio René Favaloro, en la zona de kilómetro 14, tras un aviso de un testigo que observó a un hombre saltar el enrejado perimetral de una vivienda y retirarse con una mochila sustraída.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:55 en la esquina de las calles Tito Stelmastuk y Nicolás Paradiso. A partir de la descripción aportada, efectivos policiales realizaron un rastrillaje en el sector y lograron localizar a un joven con características similares a unas tres cuadras del domicilio afectado.

Minutos después, el damnificado se presentó en el lugar y reconoció la mochila recuperada, en cuyo interior se hallaban una consola PlayStation 4, cuatro joysticks y alimentos.

El sospechoso, identificado como A. T., de 21 años, fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecía alojado a la espera de la audiencia de control de detención.