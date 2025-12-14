Torres recorrió la Fundación Crecer

El gobernador del Chubut Ignacio "Nacho" Torres visitó la Fundación Crecer de Comodoro Rivadavia, una institución de casi 40 años de presencia en esta ciudad que tiene como propósito incluir a niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, así como también a quienes tengan necesidades educativas especiales.
Torres se reunió con las autoridades de la entidad y destacó que desde el inicio de su gestión "estamos comprometidos a seguir apoyando instituciones como esta".
Resaltó, en ese marco, el respaldo que le brinda la Fundación Banco del Chubut para su funcionamiento.
Acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna; el mandatario se interiorizó del funcionamiento de la entidad y las problemáticas que a diario enfrentan al brindar atención médica, acompañamiento social, así como programas terapéuticos y espacios de capacitación.
Durante el encuentro el gobernador destacó "la valiosa tarea que desde la fundación realizan a diario" e instó "a seguir trabajando todos juntos para desarmar las barreras que aún deben enfrentar las personas con discapacidad en pos de construir definitivamente una sociedad mejor".