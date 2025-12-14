Estudiantes es el campeón del fútbol argentino

Derrotó por penales 5-4 a Racing Club, conquistó el torneo Clausura y jugará la Copa Libertadores. Muslera le contuvo el último penal a Pardo.

Estudiantes de La Plata, con su presidente Juan Sebastián Verón alentando desde las tribunas, se consagró este sábado campeón del torneo Clausura del fútbol argentino de Primera división, al vencer por penales 5-4 a Racing Club de Avellaneda en la final del certamen de la Liga Profesional.

El vibrante partido, que se desarrolló en el Estadio Unico Madre de Ciudades de Santiago del Estero, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Adrián “Maravilla” Martínez había puesto en ventaja a la “Academia” -con un verdadero golazo- en el segundo tiempo, y en tiempo de descuento, Guido Carrillo -de cabeza-, puso el 1-1, para minutos después, irse al tiempo de alargue.

El primer tiempo en Santiago del Estero terminó sin goles, pero con pasajes de intensidad y llegadas claras para ambos equipos. Racing fue el primero en avisar, principalmente a través de Duván Vergara, que tuvo dos oportunidades seguidas en los primeros minutos y volvió a inquietar con remates desde media distancia. Estudiantes respondió con intentos aislados y un juego friccionado, en un arranque marcado por las infracciones y el ida y vuelta sin precisión en los metros finales.

Con el correr de los minutos, el “Pincha” logró adelantarse en el campo y empezó a generar las chances más claras. Tiago Palacios desperdició una ocasión dentro del área tras una buena asistencia de Medina y, poco después, Guido Carrillo tuvo la más nítida del primer tiempo, pero Facundo Cambeses achicó rápido y sostuvo el cero para la “Academia”. Racing buscó salir del asedio con transiciones rápidas, aunque sin profundidad sostenida.

El tramo final se volvió aún más cortado, con varias faltas y amonestaciones en Estudiantes, que perdió fluidez en su presión. Racing volvió a acercarse con un cabezazo de Colombo y Estudiantes cerró la etapa con un remate de Cetré bien controlado por Cambeses. Así, en un primer tiempo parejo, intenso y con situaciones claras repartidas, el marcador se mantuvo en blanco al descanso.

En el complemento inició mejor Estudiantes, pero Racing se adelantó en el marcador. A diez minutos del tiempo agregado, Adrián Martínez destrabó la final con una excelente acción individual en la que tendió a Fernando Muslera y bombeó una definición exquisita.

Cuando parecía que Racing acariciaba el título, Estudiantes empató desde un notable tiro libre. De cabeza, Guido Carrillo conectó el centro del ingresado desde el banco José Sosa y estiró la definición del torneo Clausura a la prórroga.

Durante el tiempo suplementario no se sacaron diferencias, y el campeón del Torneo Clausura se definió desde los doce pasos.

El “Pincha” comenzó la tanda, donde anotaron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez. El remate del colombiano Edwuin Cetré fue atajado por Facundo Cambeses.

En la “Academia” marcaron “Maravilla” Martínez, Luciano Vieto, Agustín García Baso y Santiago Sosa. El arquero uruguayo Fernando Muslera contuvo el remate de su compatriota Gastón Martinera, mientras que Franco Pardo estrelló su disparo en el palo.

De esa manera, Estudiantes se consagró campeón del torneo Clausura, jugará la Copa Libertadores, mientras que Racing, deberá disputar la Sudamericana, el mismo certamen, que tendrá entre otros gigantes del continente, a River Plate.

Además, el “Pincha” jugará ante Platense, el próximo sábado, el Trofeo de Campeones, en el estadio San Nicolás de Los Arroyos.