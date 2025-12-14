Entre Kast y Jara, Chile elige a su presidente

Este domingo se desarrolla el balotaje que definirá al sucesor de Gabriel Boric. Comodoro Rivadavia es uno de los lugares del extranjero donde los chilenos residentes en el exterior pueden votar.

Chile elegirá este domingo en balotaje a su nuevo presidente, en unas elecciones polarizadas por la grieta. En la jornada de hoy, 15.791.056 personas acuden a las urnas para elegir entre el dirigente de derecha José Antonio Kast y la exfuncionaria de izquierda Jeannette Jara, en una definición marcada por la agenda de seguridad, migración y salud pública.

En la primera vuelta del 16 de noviembre, Jara (Unidad por Chile) se quedó con el primer lugar de la elección con 3.483.490 votos (26,85%), contra los 3.104.458 (23,93%) de Kast. Sin embargo, los otros tres candidatos que superaron los dos dígitos de votos (Franco Parisi, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei) se encuentran más próximos a la agenda de campaña de Kast, lo que repercutió en las encuestas previas al balotaje: según un sondeo del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, el dirigente de derecha alcanzaría el 61% de los votos, contra el 39% de la oficialista.

La expectativa por un triunfo de Kast ya repercutió en el mercado de capitales, provocando que el valor del peso chileno se fortalezca en referencia al dólar y cierre este viernes a $910, el mínimo en más de un año. Junto a ello, la vuelta del voto obligatorio en Chile y el índice de inseguridad creciente (la tasa de homicidios pasó de 2,32 cada 100.000 habitantes en 2015 a 6,0 en 2024) son factores que impactarán en el electorado, marcado por la agenda migratoria: los extranjeros representan casi el 9% de los 18,5 millones de habitantes del país.

VOTO OBLIGATORIO Y VOTO VOLUNTARIO

A diferencia de anteriores elecciones, en estos comicios el voto ha vuelto a ser obligatorio para los ciudadanos chilenos que habitan en su territorio nacional.

En cambio, para los chilenos residentes en el exterior, empadronados en el registro electoral, el sufragio es de carácter voluntario.

Uno de los lugares del extranjero en el que se están realizando los comicios es en Consulado de Chile en Comodoro Rivadavia. Allí pueden emitir sufragio los chilenos registrados en el padrón que residan en el sur de Chubut y norte de Santa Cruz.

QUIENES SON JARA Y KAST

La abogada Jeannette Jara, de 51 años, integra el Partido Comunista y es la postulante de la coalición gobernante. Ejerció el cargo de ministra del Trabajo y Previsión Social durante la gestión de Boric. Durante su campaña propuso elevar el salario mínimo, fortalecer los derechos laborales y expandir la presencia estatal en la industria del litio.

En cuanto a seguridad, se comprometió a modernizar a las fuerzas policiales y construir nuevas cárceles. En ese marco, también planteó un registro oficial para más de 330.000 migrantes en situación irregular y avaló la expulsión de extranjeros que no se registren o cometan delitos. También proyecta apoyar en el Parlamento el texto que busca legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación.

El abogado José Antonio Kast, de 59 años, vuelve a intentarlo tras haber perdido la segunda vuelta de 2021 frente a Boric. Su historia familiar reapareció como crítica: su padre, oficial alemán que emigró tras la Segunda Guerra Mundial, perteneció al Partido Nazi, un dato que perjudicó su candidatura anterior, al igual que el rol de su hermano como ministro durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Kast se pronunció en el pasado contra el aborto, la anticoncepción, el divorcio y el matrimonio homosexual, en particular durante la campaña presidencial de 2021 que lo enfrentó a Boric. Fundador del Partido Republicano y defensor de un modelo tradicional de familia, Kast centró toda su campaña en la mano dura contra la inseguridad y la inmigración irregular, con planes para deportaciones masivas y la creación de prisiones de máxima seguridad.