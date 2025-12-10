"Me la mandé" dijo Cárdenas después de apuñalar a su compañero de trabajo

El fiscal general Julio Puentes en las próximas horas imputará a Tomás Eloy Cárdenas Vilchez de homicidio simple delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión. Cárdenas le asestó una puñalada a su compañero de trabajo Nelson Guillermo Ortiz en la puerta de su casa.

El martes al fiscal Julio Puente le asignaron la causa por el undécimo homicidio en lo que va del año 2025 en Comodoro Rivadavia, el de Nelson Guillermo Ortiz, el cartero asesinado de una puñalada en su cuello por su compañero de trabajo, Tomás Eloy Cárdenas Vilchez (33) en Km 5, el viernes pasado.

"Es un hecho lamentable, violento en donde pierde la vida una persona por cuestiones prácticamente banales, problemas de trabajo en principio, discusiones, que no podrían haber llevado a peor término, una discusión del momento" describió el fiscal Julio Puentes a Crónica.

"Fue a pedir explicaciones a la casa de la víctima. El victimario ingresó a su casa y sin mediar palabra le asestó una puñalada a la zona del cuello, una zona vital" dijo el fiscal que le imputará en las próximas horas el delito de homicidio simple a Eloy Cárdenas, un delito que tiene una expectativa de pena de 8 a 25 años de prisión.

A Cárdenas ya lo habían imputado el sábado por tentativa de homicidio y quedó con prisión preventiva, sin embargo, con el correr de las horas se confirmó el fallecimiento de la víctima y de ese modo se agravará su situación procesal, según Crónica.

Ortiz que quedó tendido en la vereda de la casa de Cárdenas, fue derivado a terapia intensiva en donde luchó por su vida hasta que se decretó su muerte y este martes se practicó la ablación de sus órganos.

Según supo Crónica, hay un testigo presencial que fue al lugar trasladando a la víctima a la vivienda del homicida y vió cuando estas personas estaban discutiendo, y el agresor ingresó a la casa y sin mediar palabra le asestó una puñalada a la altura del cuello. Se trataría de un testigo directo del homicidio.

La madre de Cárdenas llamó a personal policial diciendo que había una persona herida en el piso. Llegó personal policial, que constató la lesión y llamaron al 107, lo derivaron al Hospital Alvear y luego al Regional por su cuadro de gravedad donde finalmente con el correr de las horas no pudo revertir las lesiones.

"Es en ese momento cuando se acerca el victimario y prácticamente dijo: 'Me la mandé', haciendo alusión que había herido con el arma blanca a esta persona" contó el fiscal Puentes sobre la investigación que se lleva adelante por el homicidio de Ortiz sobre el informe policial que ya consta en el expediente.

Secuestraron cuchillos en la casa del homicida

En la casa de Cárdenas la Policía realizó un allanamiento y secuestró varios cuchillos para ser peritados y detectar cuál de ellos fue utilizado para herir mortalmente a su compañero de trabajo.

Este martes hubo palabras de acompañamiento a la familia de Ortiz por parte de sus amistades en zona norte y por parte de sus compañeros de fútbol de la categoría Senior de Próspero Palazzo en donde atajaba.