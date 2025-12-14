Kast se impuso con amplitud y es el nuevo presidente de Chile

Pasadas las 19 se dieron a conocer los primeros resultados oficiales del balotaje que posicionan al referente de ultraderecha alrededor de 20 puntos por encima de la candidata oficialista. Jara ya reconoció la derrota.

El candidato ultraderechista José Antonio Kast logró una aplastante victoria en el balotaje ante la oficialista Jeannette Jara y será el próximo presidente de Chile. Con el 83% de los votos escrutados, la tendencia ya es irreversible: el representante del Partido Republicano de Chile se impone con el 58,61% mientras que su rival quedó relegada al segundo lugar con el 41,39%.

En la primera vuelta del 16 de noviembre, Jara (Unidad por Chile) se quedó con el primer lugar de la elección con 3.483.490 votos (26,85%), contra los 3.104.458 (23,93%) de Kast. Sin embargo, los otros tres candidatos que superaron los dos dígitos de votos (Franco Parisi, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei) se posicionaron más próximos a la agenda de campaña de Kast, por lo que se anticipaba una victoria del ultraderechista.

Minutos después de que se publicaran los primeros resultados oficiales del balotaje en Chile -que indicaban una tendencia irreversible-, la candidata oficialista Jeannette Jara reconoció la derrota y se comunicó con su rival electoral, José Antonio Kast, para "desearle éxito".

"La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile", escribió la candidata de izquierda, que buscaba suceder a Gabriel Boric.

Pese a la derrota, Jara se dirigió a su electorado y aseguró: "Tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", enfatizó.

FELICITACIONES DE MILEI

Javier Milei celebró este domingo el triunfo de José Antonio Kast en Chile, lo que representa un giro a la derecha en el país vecino. "Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada", escribió en su mensaje en X el presidente argentino.

El presidente Milei se refirió a los resultados del balotaje en Chile, que a pocos minutos de las 20 y con el 95% de las mesas escrutadas marcaban una clara victoria de José Antonio Kast.

En un tuit que tituló como "La ibertad avanza", el mandatario expresó "enorme alegría por el aplastante triunfo" Kast, a quien definió como su "amigo".

"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!", añadió el mandatario, quien cerró el posteo con su habitual "Viva la libertad carajo".