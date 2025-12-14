Kast se impuso con amplitud y es el nuevo presidente de Chile

El candidato ultraderechista José Antonio Kast logró una aplastante victoria en el balotaje ante la oficialista Jeannette Jara y será el próximo presidente de Chile. Con el 83% de los votos escrutados, la tendencia ya es irreversible: el representante del Partido Republicano de Chile se impone con el 58,61% mientras que su rival quedó relegada al segundo lugar con el 41,39%.
En la primera vuelta del 16 de noviembre, Jara (Unidad por Chile) se quedó con el primer lugar de la elección con 3.483.490 votos (26,85%), contra los 3.104.458 (23,93%) de Kast. Sin embargo, los otros tres candidatos que superaron los dos dígitos de votos (Franco Parisi, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei) se posicionaron más próximos a la agenda de campaña de Kast, por lo que se anticipaba una victoria del ultraderechista.
Minutos después de que se publicaran los primeros resultados oficiales del balotaje en Chile -que indicaban una tendencia irreversible-, la candidata oficialista Jeannette Jara reconoció la derrota y se comunicó con su rival electoral, José Antonio Kast, para "desearle éxito".
"La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile", escribió la candidata de izquierda, que buscaba suceder a Gabriel Boric.
Pese a la derrota, Jara se dirigió a su electorado y aseguró: "Tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", enfatizó.
FELICITACIONES DE MILEI
Javier Milei celebró este domingo el triunfo de José Antonio Kast en Chile, lo que representa un giro a la derecha en el país vecino. "Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada", escribió en su mensaje en X el presidente argentino.
El presidente Milei se refirió a los resultados del balotaje en Chile, que a pocos minutos de las 20 y con el 95% de las mesas escrutadas marcaban una clara victoria de José Antonio Kast.
En un tuit que tituló como "La ibertad avanza", el mandatario expresó "enorme alegría por el aplastante triunfo" Kast, a quien definió como su "amigo".
"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!", añadió el mandatario, quien cerró el posteo con su habitual "Viva la libertad carajo".