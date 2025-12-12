Trabajadores sociales explicaron sus objetivos al intendente

El intendente recibió a las nuevas autoridades de la Delegación Sur del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales.

Durante el encuentro, se analizó la situación actual de la ciudad en materia social y se determinó trabajar articuladamente para avanzar sobre las distintas problemáticas que surjan desde cada área del Municipio.

La reunión se llevó adelante este jueves, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda; la delegada local del Colegio de Trabajadores Sociales, Yanina Piccinetti; e integrantes de su equipo de trabajo.

En ese contexto, Piccinetti expuso que “asumimos hace apenas unos meses, el 23 de agosto, y nuestro deseo era presentarnos ante el intendente y darle a conocer nuestras propuestas como nueva gestión de la Delegación. Estamos muy agradecidas porque nos recibió con la mejor predisposición”.

Asimismo, manifestó que se busca “continuar fortaleciendo el trabajo en conjunto, tanto con la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, donde se nuclea la mayor cantidad de colegas, como con las distintas carteras del Municipio. Lo mismo buscamos en otros ámbitos, como Educación y Justicia”.

En tanto, la subdelegada Mara Esquerra indicó que, durante el encuentro, se analizó la posibilidad de “plasmar y sistematizar las problemáticas que vayan surgiendo en cada secretaría de la Municipalidad y, a través de esa labor, seguir construyendo nuevas políticas públicas que signifiquen un aporte beneficioso para la sociedad y para las personas con las que nosotros trabajamos cotidianamente”.