Othar: "seguimos transformando Comodoro con obras reales"

A dos años de asumir la conducción de la Municipalidad, el intendente presentó un balance de gestión y reafirmó la hoja de ruta para el 2026: un año que proyecta más obras y servicios y un Estado municipal “presente, organizado y al lado de la gente”.

Durante este período, la gestión avanzó con un plan de infraestructura básica sin precedentes, con más de 4.800 millones de pesos invertidos en gas y cloacas para mejorar la vida de más de 4.000 familias en 31 barrios. A este esfuerzo se suman obras de pavimento y bacheo integral, intervenciones viales estratégicas y una agenda compartida con la SCPL para proyectos claves como el camino Roque González, el colector de la calle Concejal Ávila y la urbanización de la exRadio Estación.

“Nuestro compromiso fue claro: ordenar el Municipio, escuchar a los vecinos y llevar obras donde hacía años no llegaban. Y cumplimos. Donde dijimos que íbamos a estar, estuvimos”, afirmó Macharashvili, marcando el sentido de gestión que guió estos dos años.

En materia social, más de 10 mil vecinos participan de programas municipales y 12 mil adultos mayores reciben acompañamiento permanente. La ciudad consolidó una red de 17 jardines maternales, amplió políticas de inclusión para personas con discapacidad y reforzó la presencia territorial con asistencia directa, vivienda social y talleres educativos y comunitarios.

La salud municipal también tuvo avances estratégicos: la conformación del Distrito Salud, único en la Patagonia; el fortalecimiento de la prevención con nuevos dispositivos de VIH e ITS; jornadas integrales para hombres y mujeres; entrega de medicamentos solidarios y lentes; formación de cuidadores domiciliarios; y la creación del chatbot MARA, que facilita el acceso a información y servicios.

“Nuestra gestión está en la calle que se repavimenta, en el gas que llega a una casa, en la atención de un centro de salud, en un programa que sostiene a una familia. Esa es nuestra impronta y esa es la ciudad que estamos construyendo entre todos”, sostuvo el intendente.

TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

El crecimiento también se proyectó en turismo, cultura y deporte, con nuevos paseos náuticos, eventos de alcance nacional, infraestructura deportiva renovada y una agenda cultural con presencia en toda la ciudad.

Con vistas al año próximo, Macharashvili adelantó: “Ya estamos trabajando en el presupuesto 2026 para superar lo alcanzado en 2025. Queremos más obras, más servicios y más respuestas en cada barrio. Estamos trabajando codo a codo con el viceintendente Maximiliano Sampaoli para sostener un rumbo claro y un equipo que sabe qué ciudad quiere construir”.

Finalmente, el intendente remarcó el sentido de futuro que guía a la gestión: “Comodoro tiene futuro cuando ese futuro se construye con trabajo, con planificación y con hechos. Nuestro objetivo es simple y profundo, que cada vecino viva mejor y que cada barrio sienta que la ciudad avanza con él. Nuestra ciudad está en marcha, y no vamos a detenernos”.