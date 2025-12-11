En septiembre, el usuario de X "Martiancorp" había anunciado que iba a "matar al presidente de Argentina" para "ser una leyenda".

Detuvieron a un joven de 21 años acusado de amenazar a Javier Milei por redes sociales

La Justicia Federal ordenó la detención de un joven en la localidad bonaerense de González Catán, acusado de haber amenazado de muerte al presidente Javier Milei a través de la red social X (anteriormente Twitter).

Según fuentes oficiales, la investigación se originó en septiembre pasado, luego de que la División Seguridad Presidencial de la Policía Federal Argentina (PFA) detectara un mensaje intimidatorio publicado por el usuario “Martiancorp”.

"El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda", escribió el acusado.

La causa recayó inicialmente en el Juzgado Federal N°12, a cargo del juez Julián Ercolini. Mediante un minucioso análisis de datos y el rastreo de direcciones IP, la División Delitos Constitucionales de la PFA logró identificar al presunto autor: un joven argentino de 21 años, domiciliado en González Catán.

El allanamiento de la vivienda fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Morón, a cargo del juez Martín Alejandro Ramos. El operativo culminó con la detención del sospechoso y el secuestro de dispositivos electrónicos, incluyendo un teléfono celular, un router y una CPU, elementos clave para la investigación.

Otras detenciones por intimidaciones a Javier Milei

Este caso se inscribe en un patrón de amenazas públicas dirigidas al Jefe de Estado. Durante los últimos meses, las fuerzas de seguridad han registrado múltiples detenciones por intimidación a través de diversos medios:

Mayo: Un hombre fue arrestado en Avellaneda por un mensaje con referencias políticas y una figura empuñando un arma.

Junio (Medio): Un militante de 39 años fue detenido en la Autopista Ricchieri tras lanzar la frase "lo vamos a matar a Milei" en una entrevista televisiva en vivo.

Junio (Finales) y Julio: Se produjeron otras detenciones en Berazategui y en Resistencia (Chaco) por publicaciones en redes que incitaban a la violencia contra el presidente y utilizaban imágenes de armas simuladas.