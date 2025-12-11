Habilitan aplicación de foto multas de tránsito

El Concejo Deliberante de Caleta Olivia sancionó una ordenanza, impulsada por el edil Facundo Belarde, por la cual se crea la figura del Inspector General Digital.

Se trata de un mecanismo que permite verificar infracciones de tránsito captadas desde el Centro de Monitoreo Municipal. Al respecto, el juez de faltas de la comuna, Daniel Aybar, habló sobre la implementación de la ordenanza que permitirá al municipio aplicar el control de tránsito mediante foto multas.

El funcionario explicó que el sistema que habilita la implementación de las mismas ya está vigente a partir de su publicación en el Boletín Oficial, concretada esta semana, y destacó que el objetivo es reducir la siniestralidad vial, controlar a los conductores de motos y autos y facilitar el esclarecimiento de hechos contravencionales, e incluso penales.

Precisó además que Caleta Olivia cuenta con 15 cámaras, 13 de ellas en domos, ubicadas en sectores como el paseo costero, la avenida Tierra del Fuego y el barrio 17 de Octubre.

“Con esta nueva figura, el personal municipal autorizado por la Secretaría de Gobierno puede labrar actas en base a lo que ven por los monitores”, indicó, añadiendo que “una vez detectada la falta, el área de Monitoreo deberá remitir el acta al Juzgado de Faltas en un plazo máximo de 48 horas para dar curso a la notificación y permitir que el presunto infractor realice su descargo”.

Por otra parte, aclaró que las cámaras deben estar debidamente señalizadas ya que “eso deja de lado el tema de inconstitucionalidad a la hora de poder llevar adelante esta ordenanza”.

También precisó que el área de Monitoreo tendrá la obligación de resguardar las certificaciones de homologación de los dispositivos utilizados.

