El Kun Agüero traicionó a Sofía Calzetti y su relación está en estado crítico

En el mundo del espectáculo pocas crisis generan tanta sorpresa como la que envuelve hoy a Sergio “Kun” Agüero y Sofía Calzetti. Durante meses, la pareja mostró un perfil tranquilo, casi blindado, con la llegada de su hija Olivia como centro de la vida familiar. Pero en las últimas horas, comenzaron a circular versiones que, lejos de esa imagen serena, instalaron un clima de incertidumbre en torno a su vínculo y dejaron abierta una pregunta inquietante: ¿hubo una infidelidad que desató todo?

Lo que hasta hace días parecía un simple rumor tomó otra dimensión cuando Juan Etchegoyen abrió su ciclo Mitre Live con un anticipo que encendió todas las alarmas. El periodista inició su programa diciendo: "Quiero abrir el programa de hoy con un enigmático fuerte que tiene que ver con una separación en el mundo del espectáculo o por lo menos lo que es a esta hora, una fuerte crisis entre dos famosos". Desde ese momento, el foco estuvo puesto en las pistas que podía dejar y en cómo ese misterio encajaba en las señales que Kun Agüero y Sofía Calzetti venían mostrando.

Con el correr de la transmisión, Juan Etchegoyen dejó atrás el enigma y avanzó sobre el motivo central del conflicto. Según su información, la grieta entre Kun Agüero y Sofía Calzetti no sería reciente, sino el resultado de un desgaste silencioso que se arrastraría desde hace meses. Allí el periodista profundizó: "A mí me dicen que hace meses están mal por una infidelidad de él a ella, que intentaron pelearla pero que no pudieron y es una cuestión de días que lo hagan público". Ese dato terminó de instalar el interrogante más delicado: ¿la separación es inminente?.

Embed

Minutos después, Juan Etchegoyen confirmó los nombres y sumó un detalle que terminó de sacudir al ambiente. "Estoy hablando del Kun Agüero y Sofía Calzetti, que hace un año fueron padres de Olivia y que en el mientras tanto pasaron cosas", señaló. Con esa frase, ubicó la línea de tiempo y dejó claro que los conflictos no habrían surgido de un día para el otro, sino que responderían a episodios que habrían tensado la relación desde hace bastante.

Uno de los puntos más fuertes llegó cuando Juan Etchegoyen describió el hecho determinante que habría fracturado definitivamente a la pareja. "El detonante de la separación no es un engaño, pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer que por ahora voy a preservar el nombre. Tengo mucha información de quién es y cómo fue toda esta historia. Yo les escribí a los protagonistas pero prefieren no contestar por ahora", explicó en Mitre Live. Con esa precisión, quedó claro que la supuesta tercera en discordia sería una figura conocida del mundo digital, aunque su identidad por ahora se mantiene bajo estricta reserva.

El periodista también aseguró que, tras enterarse de esa presunta traición, Sofía Calzetti habría tomado distancia de Kun Agüero. "Después de que Sofía se haya enterado de esto, ellos tuvieron un impasse, pero con el tiempo intentaron volver a la normalidad pero nunca se pudo recomponer la relación", sostuvo. Ese intento fallido de reconciliación encaja con los movimientos públicos: momentos de cercanía, silencios prolongados y señales difusas que ahora cobran otro sentido.