Patria Grande: al aire libre, concluyó el taller de "Mini Atletismo"

La propuesta, destinada a niños de 7 a 12 años, cerró su ciclo 2025 con actividades en el Cerro Vitteau y en el Parque de la Ciudad.

El Espacio Sociocultural “Patria Grande”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, cumple un rol fundamental en la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, llevando adelante una variada oferta de actividades educativas, culturales, deportivas, lúdicas y recreativas.

En ese marco, durante 2025 se desarrolló el taller de “Mini Atletismo”, destinado a niños entre los 7 y 12 años, que tuvo su cierre este miércoles con una caminata por Cerro Vitteau y una recorrida por el Parque de la Ciudad, en Km. 3.

Al respecto, la directora de Patria Grande, Emilse Otermi, señaló que “continuamos trabajando para incentivar a nuestros pequeños ciudadanos a realizar actividades deportivas y recreativas en los espacios de la ciudad. Una de las propuestas en ese sentido es el taller de Mini Atletismo; es la primera vez que se abre un espacio deportivo de este tipo, que tiene que ver con una disciplina sumamente integral”.

“Concluimos el taller con una jornada en la naturaleza, donde pusieron en práctica todo lo que trabajaron durante el año”, remarcó, al tiempo que valoró que “este tipo de actividades permiten nuevas oportunidades, visitar lugares de nuestra ciudad y compartir nuevas experiencias”.

Por último, Otermi destacó que “desde nuestro lugar, buscamos generar propuestas que contemplen lo recreativo y lo deportivo como un derecho que se promueva dentro del espacio”.