Choque en el Chalet Huergo genera embotellamientos

Los conductores debieron solo sufrieron traumatismos, pero la congestión de vehículos fue notable en Yrigoyen, Ducós y Tiburón.

Los conductores de cuatro vehículos que viajaban de sur a norte por ruta nacional 3, chocaron en cadena a la altura de la curva del Chalet Huergo. Las razones se tratan de establecer.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 y a las 19 aún se sufrían sus consecuencias, a partir de los embotellamientos que se dieron en la ruta 3; en la avenida Yrigoyen y en las calles Ducós y Tiburón, detrás de Las Torres. Incluso hubo congestión en Alsina e Yrigoyen.

En tanto, en el lugar del siniestro intervino personal del Servicio 107 que dio asistencia a los automovilistas que sufrieron traumatismos en el choque.