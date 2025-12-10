Recompensa de $10 millones por los jubilados desaparecidos

Morales, de 70 años, y Kreder, de 80, fueron vistos por última vez el 11 de octubre, cuando atravesaban Caleta Córdova rumbo a Camarones, adonde pensaban asistir a los festejos por el 125° aniversario de la localidad. Habían salido esa mañana desde el barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia a bordo de la Toyota Hilux color champán del hombre. A las 9.53 se registró la última conexión de sus teléfonos.
Seis días después, la camioneta apareció cerrada y sin ocupantes en el Zanjón de Visser, a unos 6 kilómetros del mar y 15 kilómetros de la Ruta 3. En su interior estaban las pertenencias de ambos, pero no había indicios sobre su paradero.
El Ministerio detalló que se mantienen abiertas tres hipótesis: ausencia voluntaria, accidente o la posibilidad de que hayan sido víctimas de un delito. Ninguna presenta, por ahora, evidencia concluyente.
Morales fue descripta como una mujer de contextura robusta, 1,60 metros de altura, tez trigueña y cabello castaño oscuro hasta los hombros. Kreder, por su parte, tiene contextura delgada, mide 1,75 metros, tiene cabello corto castaño oscuro y ojos verdes.
Quienes puedan aportar información relevante pueden comunicarse de manera anónima al 134, la línea del Programa Nacional de Recompensas. La identidad del denunciante será preservada y el pago, en caso de que el aporte resulte útil, se realizará de forma reservada.