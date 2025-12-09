El hecho ocurrió en la mañana de este lunes en un departamento ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas, donde un prefecto jubilado de 82 años se pegó un tiro tras la fuerte discusión.

Se mató luego de discutir con su pareja por el lugar donde pasar Navidad y Año Nuevo

Una discusión de dos personas por el lugar donde pasarían las fiestas de fin de año terminó en tragedia, cuando un hombre octogenario se suicidó al no acordar con su pareja.

El hombre era un oficial retirado de la Prefectura Naval Argentina, identificado como Pedro Gómez, quien acabó suicidándose pasadas las 9 de la mañana de este lunes.

El hecho ocurrió en el departamento que compartían en un edificio ubicado sobre la calle Huergo al 300, en el barrio porteño de Las Cañitas, donde el hombre de 82 años se pegó un tiro luego de discutir con su pareja tras discutir fuertemente sobre un tema tan banal como dónde pasar juntos Navidad y Año Nuevo.

Al darse cuenta de lo sucedido por el estruendo del disparo, la mujer identificada como María Venegas llamó al 911 para alertar que su marido había ingresado a su despacho para efectuarse el disparo de arma de fuego que acabó con su vida.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad concurrieron al lugar y solicitaron la presencia del SAME, cuyo personal médico constató el deceso del prefecto jubilado.

A pesar del relato realizado por la pareja de la víctima, la Justicia inició la investigación correspondiente mientras los peritos trabajaron en la escena para recolectar pruebas y la mujer fue entrevistada para reconstruir los hechos y determinar las circunstancias exactas del trágico desenlace.

En tanto, los vecinos de la pareja expresaron su consternación por el hecho que algunos atribuyen a problemas intrafamiliares agudizados por el estrés que suelen generar estas fechas.