"Antes nos llamaban todos los días", se quejan las hijas

A dos meses de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, las familias advierten que la causa no avanza, se interrumpió la búsqueda diaria y no hay resultados de los peritajes en el vehículo hallado en una alejada zona de pesca.

El próximo jueves se cumplirán dos meses de la desaparición de Pedro Kreder (80) y Juana Morales (69) presuntamente en un sector de Rocas Coloradas. Hasta ahora no existen pruebas concretas, se interrumpió la búsqueda diaria y las familias cuestionan la entrega de resultados en los peritajes que se realizaron en el vehículo hallado en una alejada zona de pesca.

Claudia Kreder, hija del vecino de barrio Ciudadela, denunció que las pericias claves aún no fueron entregadas, lo que alimenta la incertidumbre y el enojo ante la falta de resultados.

“Estamos como el primer día, no hay absolutamente nada nuevo”, lamentó la hija, remarcando que desde octubre no surgieron elementos que permitieran comprender qué ocurrió con la pareja después de que su camioneta apareciera abandonada en una zona de difícil acceso.

La mujer relató el desgaste emocional que atraviesa la familia. “Lo que para nosotros era una afirmación, una certeza de que los íbamos a encontrar, hoy se convirtió en esta pregunta: ¿los vamos a encontrar?”.

Reconoció con tristeza que la vida cotidiana también quedó alterada desde aquel 11 de octubre. “Intentamos volver a la normalidad, pero es imposible. La vida cambió y necesitamos respuestas para poder recuperarla”, acotó.

Uno de los puntos más sensibles para la familia tiene que ver con la falta de resultados en las pericias solicitadas. “Todavía se está esperando el resultado del ADN. Fijate el tiempo que ha pasado y ese resultado no está”, señaló la hija, quien también cuestionó la ausencia de definiciones sobre las huellas dactilares levantadas del interior del vehículo. “Van a ser dos meses y todavía no se puede saber si hubo un tercero dentro de la camioneta”, planteó.

La falta de indicios concretos refuerza la sensación de desconcierto. “Es muy difícil entender que no haya aparecido un zapato, una prenda, el teléfono o algo: o se está buscando en el lugar equivocado, o no sé qué pasa”, señaló.

Según la familia, en las últimas semanas las tareas de rastrillaje perdieron intensidad. “La semana pasada no hubo búsqueda. Antes nos llamaban todos los días y ahora somos nosotras las que tenemos que llamar para preguntar si hay novedades”. Esa ausencia de movimiento aumenta el temor de que el caso quede paralizado.

“Me desespera pensar que esto haya llegado hasta acá. Ellos tienen que aparecer”, insistió.

Aunque la familia no descarta escenarios, considera que ninguna teoría se sostiene con la información recolectada. “Lo del mar está casi descartado. Entiendo que el mar devuelve. En Bahía Bustamante se buscó y no se encontró nada”. Y volvió a cuestionar el silencio oficial respecto al tema. “Nadie nos explicó cómo dos personas desaparecen y no se las encuentra. ¿Cómo puede ser?”.

Ante la falta de avances, no descartan recurrir a abogados o peritos de parte. “Si es lo que se necesita para que la búsqueda continúe, no nos va a quedar otra opción”.

La familia destacó la colaboración de vecinos, voluntarios y medios de comunicación. “La gente fue muy solidaria. Estamos muy agradecidas por las demostraciones de apoyo y por la difusión, porque sin este acompañamiento no hubiese llegado tanto recurso”.

Fuente: Radiocracia