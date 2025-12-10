Condenan a Miguel Picón y este miércoles se conoce la pena

La jueza Raquel Tassello declaró al acusado penalmente responsable por hechos de violencia contra una expareja.

Durante la tarde del martes, el tribunal unipersonal presidido por la jueza Raquel Tassello dio a conocer su veredicto en el juicio contra Miguel Alejandro Picón, acusado por un hecho de violencia ocurrido contra una expareja.

Tras la etapa de debate, la magistrada lo declaró autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, agresión con arma y daño simple, todo en concurso real. En tanto, fue absuelto por el delito de lesiones graves, uno de los cargos inicialmente imputados.

La instancia de cesura para definir la pena fue programada para este miércoles 10 de diciembre a las 14 horas.

Durante la audiencia de alegatos finales, la fiscal del caso, María Laura Blanco, sostuvo que los hechos habían sido acreditados en el debate y requirió que Picón fuese declarado responsable de lesiones leves agravadas por el vínculo, en concurso real con lesiones graves, agresión con arma y daño.

En representación de la defensa, las abogadas Vanesa Vera y Juliana Fuentes solicitaron al tribunal que se lo considerara culpable únicamente por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y daño, requiriendo la absolución por lesiones graves y agresión con arma. Finalmente, el fallo coincidió parcialmente con la postura defensiva.