Otro repartidor atropellado que termina en el hospital

En este caso, el trabajador sufrió fractura de cadera. El choque ocurrió este martes por la tarde en Rivadavia y Alsina.

Un nuevo accidente protagonizó un repartidor de Pedidos Ya en el centro de la ciudad. Este martes por la tarde, el conductor de una camioneta colisionó violentamente contra el motociclista que realizaba entregas, dejándolo seriamente herido.

El incidente ocurrió en la esquina de Rivadavia y Alsina y la víctima fue trasladada al Hospital Regional, donde quedó internada debido a un traumatismo en la cadera. Las autoridades investigan las causas del choque que afectó al repartidor.

El pasado jueves 4 de diciembre, otro joven repartidor sufrió graves heridas tras ser arrollado por un conductor ebrio en el barrio San Martín.