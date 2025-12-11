El hombre recibió al menos dos disparos en sus piernas, aunque el agresor disparó al menos cinco veces. La víctima tenía previsto encontrarse con una mujer cuando llegó el tirador que escapó hacia la zona de "El Cerrito", en el barrio San Cayetano.

Lo balearon en las piernas cuando se iba a encontrar con una mujer

La Policía secuestró un Renault Stepway en el que se movilizaba la víctima porque tenía pedido de secuestro por robo.

Un hombre de 30 años -D.C.- fue atendido en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras ser herido con un arma de fuego durante el mediodía de este miércoles en el San Cayetano.

La agresión según pudo saber Crónica, ocurrió en Calle 1, donde el individuo habría recibido al menos dos impactos de bala. Posteriormente, la comitiva policial constató que la víctima se movilizaba en un vehículo con denuncia de robo.

Según el relato de la víctima a las autoridades policiales, mientras se encontraba en Calle 1, donde tenía acordado un encuentro con una mujer de identidad desconocida, un hombre se aproximó. El agresor, descrito como delgado, de aproximadamente 1,72 cm de alto, y vestido con remera de fútbol y pantalón corto, extrajo un arma de fuego tipo pistola y efectuó cerca de cinco disparos.

Dos proyectiles impactaron en la parte baja de ambas piernas de la víctima. Tras el ataque, el agresor huyó en dirección al Cerrito por un callejón de Calle 1.

Tras el hecho, se solicitó la presencia de personal de salud, quienes trasladaron a la víctima al Hospital Regional. En el lugar del incidente, personal policial realizó pesquisas a pie, logrando apreciar marchas hemáticas que los condujeron hasta Calle 1 N° 1900. Allí se constató un vehículo marca Renault Stepway, de color gris oscuro, con las luces de posición encendidas y sin su chapa patente visible en el exterior.

En el interior del rodado, se hallaron dos chapas patente con inscripción de dominio AG-233-VA. Al ingresar dicho dominio al sistema de búsqueda, el resultado fue positivo, indicando que el vehículo había sido denunciado como sustraído en jurisdicción de Comisaría Quinta.

Se presume que la víctima se movilizaba en este rodado, ya que tenía la llave en su poder e intentó descartarse de ella, entregándosela a la mujer que lo acompañaba, quien se negó a recibirla y se retiró del lugar. Asimismo, en una inspección en el sector de un "Cerrito" cercano, en una casa precaria de color violeta, se encontró y secuestró una vaina servida con inscripción .380.

Personal de la División de Investigaciones Policiales, junto a la Jefa de Comisaría Sexta, Soledad Díaz se hicieron presentes en el lugar para las diligencias correspondientes.

El vehículo Renault Stepway fue trasladado al patio interno de la dependencia policial en carácter judicial hasta que se realicen las diligencias de rigor y sea entregado a su propietario.