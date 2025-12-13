Grieta entre los libertarios evangélicos por el pastor Gebel

El salto del pastor Dante Gebel a la política abrió una grieta entre los libertarios y los desplazados de La Libertad Avanza, así como entre los evangélicos que forman parte del gobierno.

Gebel es un pastor de 57 años, nacido en el Conurbano, que lidera la megaiglesia River Church en Estados Unidos y vive en Los Ángeles. Tiene fuerte presencia mediática; ya llenó varios Gran Rex y reunió a 700 mil personas en su "PresiDante Tour".

Un importante pastor evangélico dijo a LPO que Gebel es una figura con un carisma muy potente, cuyo impacto creció enormemente durante la pandemia gracias a sus transmisiones en vivo por YouTube, que reunían a millones de espectadores. Desde Anaheim, cerca de los parques de Disney en Los Ángeles, Gebel impulsó una campaña contra el encierro por el coronavirus.

LOS INTERROGANTES SOBRE EL PASTOR

La participación de Gebel en grandes eventos suele generar preguntas incluso dentro del mundo evanglélico sobre quién lo invita. Como muestra de ese despliegue, el pastor llegó a realizar la oración en la asunción del segundo mandato de Nayib Bukele.

Gebel también tiene detractores dentro del mundo evangélico: algunos lo consideran demasiado abierto y los líderes de megaiglesias no lo apoyan del todo.

Las apariciones de Gebel captaron la atención de los libertarios desde que sugirió que podía ser candidato en un programa de su socio, Mario Pergolini. La posible postulación de Gebel movilizó a Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, con quien Gebel arrastra una mala relación.

"No va a funcionar esto porque es artificial e impuesto desde arriba con guita y poses impostadas. Muy antinatural. Exactamente lo contrario a Milei, que se hizo desde abajo, espontáneamente, construyendo un fenómeno popular genuino convalidado por la gente. No aprendieron nada", tuiteó el Gordo Dan, ladero de Caputo en Las Fuerzas del Cielo.

El tuit del Gordo Dan fue el primer choque entre libertarios tras la irrupción de Gebel, que es apoyado por varios dirigentes que se fueron de La Libertad Avanza. Uno de los principales promotores es el legislador Eugenio Casielles, uno de los fundadores de La Libertad Avanza.

EL REGRESO DE LOS DESPLAZADOS

Gebel fue asociado también a Ramiro Marra, cercano a Casielles, aunque el exlegislador ya aseguró que no tiene vínculos con el pastor. Otro de los exlibertarios que apoyan a Gebel es el diputado bonaerense Martín Rozas, que reporta al armado de Carlos Kikuchi. También está Lucas Aparicio, el exjefe de gabinete de Sandra Pettovello.

En un momento se especuló con que Sergio Massa estaba detrás de la aparición de Gebel, pero allegados al exministro dijeron a LPO que no lo conoce. "Es un disparate hacer algo así a dos años de la elección, es gente que se está colgando de una figura", dijeron allegados al tigrense.

La aparición de Gebel también abre una grieta entre los evangelistas que apoyan a Milei, pero están incómodos porque se deben a su credo. Hay varios legisladores evangelistas en las filas libertarias, como la senadora neuquina Nadia Márquez, la diputada chubutense Maira Frías; Santiago Pauli, y la senadora jujeña Vilma Bedia.

Casielles, uno de los impulsores de Gebel, empezó a recibir diputados nacionales que le preguntan por la posible candidatura del pastor.

"Conocí a Dante Gebel gracias Juampi Brey (secretario general de Aeronavegantes). El tiene una relación muy cercana a Dante. Hace muchos años trabaja ayudándolo en todo lo q puede. Juan Pablo es un líder distinto que permite que todos podamos unir fuerzas para convencer a Dante", dijo Casielles.

El legislador dijo que detrás de Gebel hay "un grupo muy amplio y diverso de gente que cree que Dante sería muy bueno para el país. "Él hoy tiene otra agenda de responsabilidades pero vamos a hacer todo para que si toma esa decisión las condiciones estén dadas. Por nombrar algunos como Walter Erviti (exfutbolista de Boca y Banfield), José Minaberrigaray (Secretario General de SETIA nacional), Pedro Villarreal, (Presidente de la Unión de clubes de barrio nacional), hasta Yamil Santoro (exlegislador porteño). Todos en búsqueda de la unidad nacional y ponernos a disposición si existe la posibilidad de que Gebel sea", dijo Casielles.

Casielles relativizó las críticas del Gordo Dan contra el pastor. "No leí el tweet, pero claramente nosotros buscamos un país sin grieta y no miramos para atrás. El mensaje de Dante es claro, la unidad y la contemplación de la necesidad de los demás", chicaneó.